Эксперт рассказал о задачах ВСУ, пока на фронте не появились мобилизованные россияне 25.09.2022, 4:20

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ВСУ необходимо зайти в Донецк.

Пока на войне в Украине не появились мобилизованные россияне, ВСУ в ближайший месяц необходимо снизить ширину фронта там, где это возможно. Кроме того, защитникам Украины нужно продвигаться в направлении Донецка.

Такое мнение военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

- Для нас самый оптимальный вариант – это уменьшить ширину фронта там, где это возможно. Один из вариантов – выход на Мелитополь и Бердянск, ширину южного фронта, Запорожского, в 10-150 километрах лучше уменьшить. На Херсонском фронте, на правом берегу, там и так ширина фронта – 50 километров. Мы ее всю простреливаем, – рассказал эксперт.

Он также уверен, что ВСУ необходимо зайти в Донецк и начать деоккупацию города.

- Можно и, наверное, обязательно нужно за месяц-полтора зайти в Донецк и начать его деоккупацию. Тогда гораздо сложнее будет россиянам спрогнозировать дальнейшие действия по расположению войск за Донецком в сторону России, – объяснил Свитан.

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