Зеленский – россиянам: Власть РФ прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть 25.09.2022, 5:07

Лучше сдаться в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 24 сентября говорил о мобилизации в России. Текст речи президента Украины опубликовали на его сайте.

Глава Украинского государства обратился к россиянам на русском языке.

- Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу же была названа самими же гражданами России могилизацией. Могилизация. Российская власть прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть – других вариантов не предусмотрено. Российских командиров не волнуют российские жизни – им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат, – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что власть РФ не волнует, кто будет мобилизован – «хоть молодые айтишники, которые вообще не служили, хоть пенсионеры, которые служили разве что в советской армии».

- Поэтому сейчас – ключевой момент для вас всех, время, когда решается, закончится ли ваша жизнь. Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия, под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается. Мы защищаем самое светлое – мы защищаем свою жизнь, наших детей, нашу свободу. А за что воюет Россия? Каждый гражданин России знает и пусть многие не признают этого, но точно знают, что именно Россия несет зло, – добавил он.

По словам украинского президента, россиянам, сдавшимся в плен, дадут гарантии конфиденциальности и помогут, если те не захотят возвращаться в РФ.

- Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это. Украина сделает все для своей победы. И каждый гражданин России должен понимать: никакие ухищрения оккупанту не помогут. Я вам обещаю, – подчеркнул он.

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