Украинские военные разгромили базу Росгвардии в Херсоне 25.09.2022, 8:06

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На южном фронте также уничтожен опорный пункт противника в районе Давыдова Брода.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 266 огневых задач.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

В том числе усилив огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы, и ослабив вражескую армию на три пункта управления подразделениями вдоль линии фронта, поражен местоположение Росгвардии в Херсоне, подавлен один из опорных пунктов противника в районе Давыдова Брода.

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