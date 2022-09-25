Украинские военные разгромили базу Росгвардии в Херсоне
- 25.09.2022, 8:06
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На южном фронте также уничтожен опорный пункт противника в районе Давыдова Брода.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 266 огневых задач.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
В том числе усилив огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы, и ослабив вражескую армию на три пункта управления подразделениями вдоль линии фронта, поражен местоположение Росгвардии в Херсоне, подавлен один из опорных пунктов противника в районе Давыдова Брода.