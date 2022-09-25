В российском Курске прогремели взрывы в районе аэропорта
- 25.09.2022, 8:29
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В районе важного стратегического объекта начался переполох.
В российском городе Курск вечером 24 сентября раздались взрывы. Звуки были слышны в районе аэропорта.
Об этом сообщает «Оперативный ВСУ».
«Информируют о серии взрывов в Курском аэропорту, На России! Неужели этиловые мобилизированные воины закурили где-то на заправке?» - отметили в Telegram-канале.
О взрывах вблизи курского аэропорта также пишут в местных российских пабликах, указывая, что в его сторону едут пожарные.
Кроме того, они подчеркнули, что пока нет никаких официальных данных. Однако добавили, что «в небе в районе аэропорта - очень громко».