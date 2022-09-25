В Украине ликвидировали командира штурмового отряда армии РФ и друга Пригожина 25.09.2022, 8:37

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«Повар Путина» лично прибыл на похороны одного из известнейших наемников «Вагнера».

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира штурмового отряда армии РФ и участника так называемой ЧВК «Вагнер» Алексея Нагина. На похороны оккупанта в Волгоград лично приехал российский олигарх и доверенное лицо президента России Владимира Путина, а по совместительству и владелец компании наемников Евгений Пригожин, сообщает obozrevatel.com.

Как пишут росСМИ, военный РФ вместе с бизнесменом занимались совместными съемками фильма «Солнцепек» о Донбассе и ленты о ЧВК «Лучшие в аду». Последнюю Нагин уже не увидит.

«В фильме «Лучшие в аду» скрупулезно описан один из боев, которым руководил Алексей Нагин – выдающийся командир, тактик и стратег, который не стеснялся с автоматом в руках сходить в бой, чтобы, как и прежде, побыть на месте командира штурмовых групп. Он погиб 20 сентября и посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Если бы каждый командир, каждый руководитель периодически залезал в окоп, брал в руки автомат или просто почаще общался с народом, то Россия была бы по-настоящему великой», – цинично заявил «повар» Путина.

Интересно, что на похороны Нагина Пригожин пришел с прикрепленными знаками отличия «Золотая Звезда» Героя РФ и аналогичными «Звездами» званий героя «ДНР» и «ЛНР».

Отметим, Нагину был 41 год. Он прошел Чечню и Сирию, а в 2014 году был в Крыму, а теперь принимал непосредственное участие в кровавой «спецоперации» в Украине.

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