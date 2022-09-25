В отелях Минска заканчиваются свободные номера 25.09.2022, 8:47

Россияне массово бегут от мобилизации через Беларусь.

В отелях Минска из-за бегства россиян от мобилизации заканчиваются свободные номера. Забронировать, например, одноместный на ближайшие дни довольно сложно.

Это следует из данных сайта по предварительному бронированию hotel-belarus.com.

В отеле «Беларусь» на 24—25 сентября нет свободных ни одноместных, ни двухместных номеров. Ближайшая доступная дата для бронирования — 27 и 29 сентября.

Доступен только один «Апартамент», номер повышенной комфортности. Цена — 672 рубля в сутки.

В отеле «Минск» забронировать одноместный номер на эти выходные также не удалось. Ближайшая дата 26 сентября.

Доступен только номер «Апартаменты». Он стоит 584 рубля в сутки.

В гостинице «Славянская» есть еще два стандартных номера. Цена — 152 рубля.

В отеле «Турист» ближайший свободный номер предлагают 27 сентября. Он двухместный, цена — 106 рублей в сутки, но сейчас действует скидка, поэтому заплатить нужно будет 74 рубля.

Еще не раскупили номера в гостиницах «Юбилейной» и «Виктория». На эти выходные есть доступные предложения.

Также остаются номера в отелях премиум-класса. Например, в DoubleTree by Hilton.

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