Украинский генерал: ВСУ могут вызвать «каскадный обвал» армии РФ 5 25.09.2022, 9:06

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После прорыва первой линии обороны последующие линии будут сдаваться без боя.

Украинские Силы обороны могут вызвать «каскадный обвал» армии врага, когда, прорвав первую линию обороны, последующие линии будут сдаваться без боя. Главное условие для этого – мощные поставки западных вооружений.

Об этом в эксклюзивном интервью obozrevatel.com рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что успешное контрнаступление украинской армии на Харьковщине дает надежду на окончание войны. Вы согласны с такой оценкой?

– Окончание войны – нет, но возможна перспектива приостановки боевых действий.

В чем отличие? Окончание войны для Украины может иметь место тогда, когда сменится режим в России. Это не значит, что вместо Путина просто придут пропутинцы. Это значит, что должны произойти принципиальные перемены – к власти должно прийти демократическое правительство.

Окончание боевых действий возможно в том случае, если на фронте будут серьезные достижения стратегического уровня. То, что произошло в Харьковской области, – это достижения оперативного уровня. Очень важные, необходимые. Наша армия имеет перспективы в направлении Донецкой операционной зоны – Лиман и Лисичанск Луганской области.

Но чтобы достичь стратегического уровня, союзникам необходимо поставить ВСУ современные эффективные вооружения и технику. Это позволит реализовать стратегическую задачу, которую сформулировал министр обороны США Остин еще на первом «Рамштайне» – понизить потенциал РФ до уровня, когда она не сможет воевать с кем-либо, в первую очередь с соседями.

Якобы есть пока еще неофициальные решения американцев относительно того, что все-таки к этой цели необходимо идти. Возможно, в условиях гибридной войны в открытую говорить об этом не надо, но Украину надо обеспечивать вооружением.

У России пока есть преимущество в ствольной артиллерии, в системах залпового огня. И этот потенциал надо выравнивать. Исходя из того, как это происходит сейчас, указаний на то, что такое выравнивание произойдет быстро, нет.

Но это может произойти из-за каскадного обвала. Нам необходимо достичь успехов в подобного рода военной операции, например, на Херсонском или на Донецко-Луганском направлении.

– Что такое каскадный обвал?

– Это обвальное влияние на противника, когда успех достигается на каком-то участке, например, прорывается первая линия обороны. Под влиянием не столько наших ударных сил, но благодаря морально-психологическому и политическому воздействию, вторая, третья и последующие линии обороны уже не оказывают сопротивления.

Такой военный прорыв может привести к форс-мажорным обстоятельствам в военно-политическом руководстве России.

Но чтобы осуществить это исключительно военным путем, нам необходимо современных вооружений в четыре раза больше, чем те, которые нам поставили союзники за полгода войны.

– Таким образом, по вашему мнению, окончание войны при нынешнем режиме в России невозможно, но возможна приостановка военных действий. На какой точке?

– Если произойдут соответствующие действия на фронте, если будет еще один успех оперативного уровня, например, на Херсонском направлении, это приведет к изменениям в военно-политическом руководстве России. Но это будет приостановка боевых действий. Возможно, они согласятся на то, чтобы полностью освободить нашу территорию.

– Включая Крым?

– Конечно, наше руководство поставило цель освободить территорию Украины и выйти на границы 1991 года. А это значит, не только Крым, но и Донбасс.

– Это реальна перспектива?

– За нее сейчас борется руководство страны во главе с президентом. Если раньше речь шла о том, чтобы вернуться к границам по состоянию на 23 февраля, то теперь, после стольких жертв и потерь, Украина перехватила не только военную, но и политическую инициативу. Поэтому подход уже другой – возврат к границам 1991 года.

– Уточните, пожалуйста. Вы считаете, что возможен полный уход российской армии с территории Украины, но это не будет означать окончания войны?

– Это может привести к приостановке боевых действий и началу переговоров о существовании государства, об обеспечении безопасности с целью не допустить повторения того, что произошло 24 февраля.

Но это не окончание войны. Окончание войны – это возвращение всех оккупированных территорий и смена режима в России, чтобы с ними можно было заключать какие-то соглашения с тем, чтобы безопасность Украины не была снова нарушена.

– По оценкам Института изучения войны, уже в ближайшие недели украинские Силы обороны могут вернуть чуть ли не всю западную часть Херсонской области, если продолжат контрнаступление и блокирование логистики РФ. Вы согласны?

– Для того, чтобы это произошло, надо в значительной степени понизить военный потенциал правобережной группировки противника на Херсонском направлении. Пока этого не достигнуто. Мы ценим своих солдат, бросать их на много эшелонированную оборону нецелесообразно.

Нам надо заниматься Херсонским направлением, а здесь бить их артиллерией, авиацией, понижать их потенциал. Затем оценить ситуацию, наши и их возможности. Думаю, Генштаб выиграет это время для того, чтобы нанести окончательный удар по Херсонской группировке противника.

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