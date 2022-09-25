Украинский спецназ сбил «Иглой» российский бомбардировщик Су-34 стоимостью миллиард рублей 2 25.09.2022, 9:13

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Момент падения вражеского самолета попал на видео.

Военнослужащие Сил специальных операций сбили вражеский бомбардировщик Су-34 из ПЗРК «Игла».

Об этом пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сообщает в Телеграме.

«Вражеский бомбардировщик СУ-34 сбили воины ССО Украины в одном из районов выполнения задач. Для этого использовали ПЗРК «Игла».

Напоминаем россиянам, что каждый их вылет и дальше будет равен самоубийству. Ведь украинское небо, как и украинские воины, своих врагов не прощают.

Справка: СУ-34 российский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик. Стоимость одного самолета Су-34 составляет около 1 миллиарда рублей», – говорится в сообщении ССО.

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