Центр Одессы атаковали иранские дроны-камикадзе 13 25.09.2022, 9:23

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Оккупанты попали в админздание.

Российские оккупанты атаковали Одессу с помощью иранских дронов-камикадзе.

Идет спасательная операция и тушение пожара. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Одесса снова атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара. Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет», - говорится в сообщении.

В сети также появилось видео сбития одного из дронов.

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