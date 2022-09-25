Центр Одессы атаковали иранские дроны-камикадзе

Центр Одессы атаковали иранские дроны-камикадзе13
- 25.09.2022, 9:23
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Оккупанты попали в админздание.
Российские оккупанты атаковали Одессу с помощью иранских дронов-камикадзе.
Идет спасательная операция и тушение пожара. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Одесса снова атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара. Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет», - говорится в сообщении.
В сети также появилось видео сбития одного из дронов.