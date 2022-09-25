Каспаров раскрыл истинные планы по мобилизации в РФ 8 25.09.2022, 9:29

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Кремль намерен призвать в армию намного больше, чем 300 тысяч человек.

Российский диктатор Владимир Путин очередной раз соврал своему народу, называя мобилизацию в РФ «частичной». Кремлевский режим намерен призвать в армию намного больше, чем 300 тысяч человек.

Об этом заявил российский оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Он подчеркнул, что «гребут всех, кого не лень».

«Военкоматы делают норму, которую им поставили и она явно выше, чем 300 тысяч человек. Минобороны сделало замечание за халатность, но тем будет все равно, ибо им нужно призвать от миллиона до трех миллионов человек. В армию мобилизованных попадают уже явные алкоголики, которые дерутся, не успев попасть на полигон. По интернету гуляют видео, где они проносят с собой алкоголь, дерутся, оскорбляют и, конечно, осознают, что они лишь пешки», – отметил Каспаров.

Он уверен, что двухнедельные полевые сборы ничем не помогут мобилизованным россиянам.

«Тем более на российском полигоне, а вся их служба в армии была в стиле: почистить картошку, покрасить траву в зеленый и вставать по команде «смирно», – добавил политик.

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