ВСУ парализовали армию РФ под Купянском, разгромив комплекс управления «Орланами» 2 25.09.2022, 9:44

7,454

Опубликовано видео уникальной операции.

Разведчики 92-й бригады ВСУ провели успешную операцию под Купянском. Тяжелые потери понесла беспилотная авиация ВС РФ.

Кадры работы ВСУ, снятые с помощью дрона, опубликовал в YouTube известный украинский журналист, военкор Юрий Бутусов.

Подобные операции ранее не фиксировались на камеру, то есть видео уникально.

Военные обнаружили недалеко от освобожденного Купянска российский наземный комплекс вместе с дронами «Орлан-10». Был нанесен артиллерийский удар по этому месту.

«Весь комплекс был уничтожен. «Орланы» сгорели вместе с расчетом в машинах», - рассказал журналист.

Он отметил, что обычно в одной такой машине находится 4 БПЛА данной модели.

Бутусов был восхищен мастерством военных, которые провели операцию. Он призывает руководство Украины раздать награды всем, кто в ней участвовал. «Орланы» для россиян - это основная система корректировки огня. Их уничтожение на земле вместе с машиной управления парализует российскую артиллерию», - объяснил военкор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».