«Боец невидимого фронта! Застегните ему портки»12
- 25.09.2022, 9:48
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Как в России проходит мобилизация на войну с Украиной.
Будущий оккупант напился на мобилизационном пункте и едва не отправился на войну с Украиной без штанов.
Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
«Застегните ему портки, а? Боец невидимого фронта! Давай, одевайся, не позорь российскую армию!» – говорит за кадром женский голос.
Будущие российские военнослужащие помогают пьяному мужчине надеть штаны.
«Застегните его, а то он совсем бедолажка. Поедет без порток сейчас», - поощряет их женщина.