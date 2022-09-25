«Боец невидимого фронта! Застегните ему портки» 12 25.09.2022, 9:48

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Как в России проходит мобилизация на войну с Украиной.

Будущий оккупант напился на мобилизационном пункте и едва не отправился на войну с Украиной без штанов.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

«Застегните ему портки, а? Боец невидимого фронта! Давай, одевайся, не позорь российскую армию!» – говорит за кадром женский голос.

Будущие российские военнослужащие помогают пьяному мужчине надеть штаны.

«Застегните его, а то он совсем бедолажка. Поедет без порток сейчас», - поощряет их женщина.

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