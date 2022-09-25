Как в Минске купить двухкомнатную квартиру по цене «однушки»1
- 25.09.2022, 10:13
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Журналисты подобрали интересные варианты с ремонтом.
В новой подборке сайта Realt — двухкомнатные квартиры в Минске с ремонтом. Есть несколько вариантов около 50 тысяч долларов — по стоимости однокомнатной квартиры. Есть подороже — до 75 тысяч.
Сердича, 58
Двухкомнатная квартира на 5 этаже пятиэтажной брежневки 1969 года постройки. В 2015 году сделали капремонт — выполнили косметический ремонт подъездов, заменили трубы, счетчики воды, газа и электроэнергии, утеплили фасады, провели оптоволокно и установили видеонаблюдение.
Общая площадь квартиры — 48,1 «квадрата», жилая — 31,7 «квадрата», кухня — 6,2. Есть застекленная лоджия. Санузел совмещенный.
На полу лежит ламинат. Окна выходят на обе стороны на восток и на запад. Есть подвал. В ста метрах от дома большой парк, в шаговой доступности несколько детских садов, школ и гимназий. Рядом поликлиника, ТРЦ, банки, аптеки, почта, спортивный комплекс, салоны красоты, сауна, бассейн.
Стоимость — 49 900 долларов.
Ландера, 26
Двухкомнатная квартира в Курасовщине, недалеко от МКАД. 3 этаж пятиэтажного панельного дома 1968 года постройки, после капремонта.
48 квадратных метров общей площади, 31,7 «квадрата» — жилой. Кухня — 6,2 «квадрата». Санузел в квартире раздельный. Есть застекленный балкон.
На полу ламинат, установлены деревянные стеклопакеты. В коридоре — шкаф-купе. Квартиру готовы продавать с мебелью и техникой или же вывезти все — по желанию покупателя.
Рядом с домом есть парк, магазины, детские сады, школы и банк.
Стоимость — 51 900 долларов.
Белградская, 9
Евродвушка с отличным ремонтом в Минск Мире. 22 этаж 25-этажного панельного дома 2021 года постройки.
В квартире 38,5 квадратного метра общей площади. Гостиная совмещена с кухней, плюс еще одна комната. Санузел совмещенный. Есть застекленная лоджия с французскими окнами. На полу в комнатах лежит ламинат 33 класса, в санузле плитка керамогранит.
Во всех комнатах декоративная штукатурка. В кухне-гостиной есть вся техника и мебель. Во второй комнате мебели нет, но выполнен ремонт, висят светильники. В квартире проведено оптоволокно.
Стоимость — 65 500 долларов.
Белинского, 8
Двухкомнатная квартира в районе парка Челюскинцев. До метро чуть больше километра. 5 этаж пятиэтажной хрущевки.
Общая площадь — 46,25 «квадрата», жилая — 30,46 «квадрата», кухня — 5,82. Одна комната почти 20 квадратных метров, вторая — чуть больше 11. Санузел совмещенный. Есть застекленный балкон. Покрытие пола комбинированное — ламинат, линолеум, дерево. В квартире заменили всю электрику.
В санузле натяжной потолок со светодиодными лампами, в коридоре установлен шкаф-купе.
Стоимость — 57 900 долларов.
Кульман, 30
Двухкомнатная квартира в центре, до метро «Площадь Якуба Коласа» около полутора километров. Дом панельный 1972 года постройки, 8 этаж из 9-ти.
Общая площадь квартиры — 40 квадратных метров., жилая — 22,8 «квадрата», кухня — 7,2 «квадрата». Санузел раздельный, вся сантехника Roca, смесители — GROHE. Есть застекленная утепленная лоджия со встроенным шкафом и спальным местом.
На полу в комнатах лежит паркетная доска, в санузле и кухне испанская плитка. В гостиной установлен кондиционер.
В кухне — встроенный холодильник AEG, варочная панель и духовка Electrolux, вытяжка. Установлен бойлер.
Рядом гимназии, школы, детские сады, Комаровский рынок, парк Дружбы народов.
Стоимость — 75 000 долларов.