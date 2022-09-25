Ученые разгадали важнейшую тайну Пальмирского царства 1 25.09.2022, 10:27

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Государство во второй половине III века нашей эры объявила свою независимость от Рима.

Во второй половине III века нашей эры одна из восточных римских провинций объявила свою независимость от метрополии. Сейчас ученые предполагают, что создание Пальмирского царства могло быть вовсе не следствием личных амбиций его владык, а его падение — не только результатом военных побед Рима, пишет Naked Science.

В 66 году до нашей эры Гней Помпей Великий в результате своей победы в Третьей Митридатовой войне сделал Сирию вообще и Пальмиру в частности римской провинцией. Пальмира, основанная, по современным представлениям, правителями древней империи Митанни, была важным торговым и военным центром.

С одной стороны, город находился на пересечении торговых путей, с другой — был пограничной крепостью, сдерживающей набеги кочевников с Аравийского полуострова. Максимального расцвета Пальмира достигла к середине III века нашей эры. В это время в ней расквартированы римские легионы, которые не только охраняют город, но и совершают карательные экспедиции по соседним провинциям, если в тех возникают бунты.

Вообще, обстановка на восточных рубежах Римской империи в это время сильно ухудшилась. Правители Новоперсидского царства (государство Сасанидов), пришедшего на смену Парфии, считали себя наследниками Ахеменидов и претендовали на все ближневосточные владения Рима. Ситуация сложилась настолько серьезная, что римские войска возглавил лично император Валериан, но проиграл персам и попал в плен.

Римский наместник и фактический правитель Пальмиры Оденат II, разгромивший на своем участке персов, в связи с этим решил, что пора объявлять независимость — и назначил себя «царем царей» в 263 году. Через четыре года его убили, и править Пальмирским царством стала его вдова — Зенобия (регент при малолетнем сыне).

Надежных источников, касающихся правления Зенобии, у нас нет. Неясно даже происхождение этой женщины. Но вот информация о ее завоеваниях есть: действовала она активно и довольно быстро подчинила себе всю Сирию, значительную часть Малой Азии и Египет. Закончилось все предсказуемо: римский император Аврелиан повел войска против Зенобии, разбил ее армию, а саму царицу взял в плен. Пальмира опять стала римской.

Кажется, перед нами — нормальная картина античной истории: как только какая-то провинция почуяла, что Рим дал слабину, так тут же объявляет независимость и пытается нарастить военную силу. В журнале PLOS One опубликована работа, авторы которой полагают, что создание и падение Пальмирского царства было обусловлено вовсе не личными амбициями Одената и Зенобии.

Ученые из Орхусского университета (Дания) и Университета Бергена (Норвегия) создали модель, с помощью которой реконструировали облик Пальмиры второй половины III века нашей эры. Они также учли возможности окрестных земледельцев по производству продовольствия.

Около Пальмиры существовали четыре группы орошаемых площадей: три не слишком больших оазиса и поля, лежавшие вокруг плотины Харбака (построена римлянами в I-II веках нашей эры). По расчетам исследователей, производимого продовольствия хватало для комфортной жизни 30 тысяч горожан. Максимальное же число пальмирцев, которые могли прокормиться с этих полей, не могло превышать 65-90 тысяч. Последняя цифра — это уже голод.

Археологические находки и обрывки информации из римских источников говорят нам о том, что Пальмира в это время резко милитаризовалась (что неудивительно, учитывая соседство с Сасанидами и конфликт с Римом), население города достигло максимума. А палеоклиматические данные из районов Мертвого моря, Анатолии и Восточной Сирии показывают, что как раз в период правления Одената и Зенобии начинается резкое сокращение осадков — до 70 процентов от сегодняшнего уровня.

Авторы работы отмечают, что хотя данных по осадкам непосредственно из района Пальмиры нет, с большой вероятностью локальная засуха поразила и этот район. Они добавляют, что предшествующие столетия были временем Римского климатического оптимума, периода влажного и теплого климата, продолжавшегося примерно с 200 года до нашей эры до 150 года нашей эры (по датам в научном сообществе нет единой точки зрения, некоторые полагают, что Римский оптимум продлился до 400 года нашей эры).

Ученые приходят к выводу, что создание Оденатом независимого Пальмирского царства и последующие завоевания Зенобии — это попытка обеспечить продовольственную безопасность своего города в условиях усиливающейся засухи. Будучи римской провинцией, Пальмира не могла бы самостоятельно (не согласовав с метрополией) вести захватнические войны. А без таких войн неоткуда было бы пополнить нехватку ресурсов.

Они также полагают, что и само поражение Зенобии может объясняться тем же климатическим фактором: нехватка продовольствия вряд ли позволяла недолговечному Пальмирскому царству снабжать и постоянно держать развернутой многочисленную армию с хорошим уровнем подготовки.

Косвенно такой вывод ученых подтверждает и дальнейшая история Пальмиры. После разгрома Пальмирского царства и пленения его царицы город никогда более не играл сколь-нибудь важной роли на Востоке. Торговые караваны обходили его, а легионы не несли там стражу восточных границ. Возможно, это связано как раз с тем, что засушливая местность вокруг Пальмиры не могла больше прокормить никого, кроме жителей небольшой сирийской деревни, образовавшейся на месте древнего города.

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