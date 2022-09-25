Названы самые популярные страны для отдыха белорусов за границей 25.09.2022, 10:42

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Путешественники во время отпуска добираются в весьма экзотические места.

По случаю Всемирного Дня туризма, который отмечается 27 сентября, Национальный статистический комитет подготовил статистику по въездному и выездному туризму в Беларуси за 2021 год, сообщает tochka.by.

Куда белорусы чаще всего ездят в отпуск

В топ-5 самых популярных стран для заграничного отдыха вошли Египет, Турция, Украина, ОАЭ и Россия. Египет в этом списке лидирует с большим отрывом – 217,8 тысяч человек. В Турции побывали 147 тысяч белорусов, в Украине – 32 тысячи.

Посещали белорусы и экзотические страны. Например, в Мозамбике побывали пять человек, в Уганде – четыре, в Омане – три. А до Венесуэлы добрались 52 туриста.

В общей сложности по данным Белстата за границей побывали на отдыхе в 2021 году 478,8 тысяч белорусов. Они посетили 91 страну.

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