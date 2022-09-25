В оккупированном Алчевске взлетел на воздух склад армии РФ 1 25.09.2022, 10:41

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Город в дыму, звучат взрывы.

Ночью 25 сентября во временно оккупированном Алчевске на Луганщине произошла новая серия взрывов. Там защитники Украины уничтожили вражеский склад.

Об этом сообщил военкор Андрей Цаплиенко. Он опубликовал кадры с места ЧП, которые распространили очевидцы.

«В оккупированном Алчевске ночью украинские силы попали во вражеский склад», – отметил журналист.

Из кадров очевидно, что прилетов было несколько, за ними последовала детонация боеприпасов. В городе раздавались взрывы, от которых ночное небо объяло заревом и дымом.

«С той стороны сильно бьют, где-то со стороны танка», – прокомментировал взрывы автор видео.

Утром в воскресенье в оккупационных Telegram-каналах заявили о «прилетах в профилакторий». Также они опубликовали фото, где видно, как столб дыма поднимается над многоэтажками.

В украинских же соцсетях подчеркивают, что ночью в оккупированном Алчевске детонировал склад с боеприпасами оккупантов, и утром в городе было полно дыма.

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