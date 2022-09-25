Бойцы ВСУ ликвидировали командира разведроты «элитных» войск РФ

Бойцы ВСУ ликвидировали командира разведроты «элитных» войск РФ1
- 25.09.2022, 10:47
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Оккупант руководил разведчиками 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного полка.
В Украине «демилитаризирован» офицер российской оккупационной армии Александр Гладков, который руководил разведывательной ротой оккупантов.
На родине захватчика подтвердили его смерть, сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter.
Россиянин, вероятно, был родом из села Лешуконское в Архангельской области РФ, где закончил школу. Также он обучался в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище им. генерала Маргелова.
На войне против Украины Гладков в звании капитана руководил оккупантами-разведчиками из 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного полка (дислокация – г. Кострома).
«Жизнерадостный выпускник РВВДКУ, командир разведроты Александр Гладков был готов протянуть руку каждому, а в Украине протянул ноги. ВС РФ. Потерьнет. «Груз 200», – прокомментировал Necro Mancer смерть захватчика.