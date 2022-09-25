Самолет Лукашенко направился в Сочи 1 25.09.2022, 10:56

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Борт вылетел из Минска вечером 24 сентября.

Читатель «Зеркала» отследил рейс Boeing 767−32KER под номером EW-001PB. Это один из самолетов, на котором летает Александр Лукашенко. Борт вылетел из Минска вечером 24 сентября.

Воздушное судно направилось в Сочи. В данный момент оно находится там. Был ли на борту Александр Лукашенко, информации нет. Каких-либо официальных его визитов в Россию также не анонсировалось.

Самолет Лукашенко Boeing 767−300 под номером EW-001PB на Flight radar 24 сентября.

Между тем, во вторник 20 сентября на встрече с государственным секретарем Совбеза Александром Вольфовичем Лукашенко вскользь упомянул о командировке. Но куда она будет, не сказал:

— Через неделю, когда я вернусь из командировки, чтобы мы готовы были провести это мероприятие (с его участием по вопросам обороны. — Прим. ред.) на базе Министерства обороны.

Напомним, с начала 2022 года Лукашенко посещал Россию с официальными визитами шесть раз. Во время каждого он встречался с Владимиром Путиным.

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