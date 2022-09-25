«Поставил цену сдуру — а вдруг кто купит!» 5 25.09.2022, 11:31

9,214

Белорусские водители показали проходные для России машины

Очевидно, что нынешний сезон для тех, кто профессионально занимается перегоном авто с европейских и американских аукционов, не пошел прахом. Оглядываясь на плачевную ситуацию на местном рынке, покупатели из России — как перекупы, так и рядовые автолюбители — спешили в Беларусь, чтобы успеть забрать автомобиль, который у них продается дороже на 20—30%.

О том, что происходит на авторынке в Малиновке, СМИ уже писали. А сейчас пришло время лично изучить машины, которые выставляют простые люди. Ну или перекупы под видом простых людей. Журналисты av.by отобрали модели, особенно интересующие россиян, и отправились проверять их со специалистом по подбору авто Артемом.

BMW E60 за $18 800: «Поставил цену сдуру — а вдруг кто купит!»

«Машина для любителя BMW E60» — так презентует в объявлении 14-летнюю иномарку ее владелец. Однако, по словам подборщика, это вариант скорее из категории «для настоящих ценителей», чем проходной для России. Цена ого-го какая! Но если предложение соответствует действительности, то новый хозяин и в Беларуси найдется.

Описание обещает нам автомобиль, время для которого замерло на 100 тысячах километрах пробега, хотя на одометре — 443 тысячи. По словам продавца, за 11 лет владения он вложил в иномарку 40 тысяч долларов! Автор объявления подчеркивает: машина в заводской краске. А по факту — не целиком. Нетронутыми остались четыре двери и крыша. В общем, повод для гордости есть, но не совсем полноценный.

— На дверях видны сколы — их просто замазали краской. То есть сделали своеобразную реставрацию, чтобы осталось оригинальное покрытие на дверях, — проводит экскурсию вокруг машины владелец. — Бампер и капот красились, потому что были незначительные дефекты, по некоторым элементам пошли «жучки».

Подборщик замечает: покраска выполнена некачественно. Над колесами и в зазорах виднеются подтеки, а на кромке багажника уже заметна ржавчина. Владелец честно признается: сам остался недоволен оказанной услугой...

— Мастера по покраске мне рекомендовали как человека, к которому обращаются перфекционисты и педанты. А результат сами видите какой!

Вопросы вызывает и двигатель: 3,0 л, бензин, 272 л. с. Не заводской, получается?

— Мотор меняли: раньше стоял бензиновый N53B25 объемом 2,5 л. Но, как выяснилось, он привередлив по отношению к нашему топливу. Поэтому я заменил его на N53B30, а заодно поменял коробку и рулевую рейку. На тот момент — три года назад — на капитальный ремонт ушло около $8 000. Сейчас лью только АИ-98 и добавляю присадку.

— Все, машина в Россию непроходная, — качает головой подборщик. — Ее не поставят на учет: нужна бумага от дилера, что менялся двигатель. А «официалы» ее не предоставят.

Кстати, всем напоминаем: если автомобиль старше трех лет, то для постановки его на учет в РФ необходимо получить свидетельство безопасности конструкции транспортного средства, хотя система «ЭРА-ГЛОНАСС» временно не требуется. Для переоформления авто в России также понадобится сертификат, который подтверждает соответствие ТС нормативам Euro-5.

— Вы же явно любите свой автомобиль. Чего решили продать его?

— Я и не собирался продавать. Просто за 11 лет устал от одной и той же машины. А тут и курс подскочил, поставил цену сдуру — $20 000. Вдруг кто купит? Но она в отличном состоянии: можете хоть сейчас сесть и поехать во Францию! Года два в нее крупные суммы вкладывать точно не придется. И вообще, по многим показателям она лучше Mercedes-Benz C-class 2019 года — такая у моей жены.

Иномарка и сейчас по своей стоимости находится в самом верху рынка: хозяин сбросил цену до $18 800, но и этот прайс — не шутки. Поэтому продается уже второй месяц без особой активности со стороны покупателей. Хотя, может, и правда «сдуру кто купит».

Toyota Camry XV70 за $31 500: машина в лизинге, но в объявлении об этом ни слова!

А вот четырехлетняя Toyota Camry (2,5 л, бензин, АКПП) попала в наш список не только из-за своей прозрачной истории (авто куплено в Минске у дилера и обслуживалось исключительно у «официалов»), но и потому, что традиционно россияне любят японские автомобили. Причем «Кэмри» в списке перекупа из России — явно лакомый товар, который с руками оторвут и еще привезти попросят.

Огромный плюс также в том, что автомобиль продает реальный владелец, который может поделиться опытом эксплуатации и дать совет по обслуживанию через какое-то время после переоформления машины. Но и тут мы наткнулись на подводные камни. Оказывается, авто в лизинге. А в объявлении об этом — ни слова!

— Я ничего не скрываю! Если найдется реальный покупатель, то готов остаток по лизингу погасить и продать автомобиль за $30 000.

А вот 177 000 км на одометре — сущая правда. Салон выглядит достаточно хорошо для такого пробега: все чистенько и аккуратненько. А что по кузову?

— Заднее правое крыло и дверь окрашены, — рассказывает и показывает подборщик. — На губе переднего бампера есть повреждения, можно покрасить, так что это не критично. А вот резина — точно в утиль, хотя покупателю владелец обещает отдать комплект зимних покрышек. В ближайшем будущем нужно менять колодки и диски. Что касается компьютерной диагностики, то активных ошибок нет. В целом авто можно рекомендовать к покупке. Только остается с лизингом разобраться.

Peugeot 5008 за $23 950: пробег скручен, в салоне шерсть

Четырехлетний Peugeot 5008 (1,5 л, дизель, АКПП) — кроссовер из рейтинга машин, популярных у россиян. Описание — в лучших традициях перегонщиков: здесь вам и «только из Германии», и «машина в отличном состоянии». Еще одно да в копилку автомобилю — он практически топовой комплектации.

Осмотр происходит на мойке — сюда нас попросил подъехать владелец. Но даже химчистка не смогла убрать следы пребывания в салоне собак: шерсть виднеется повсюду. На недавнее присутствие здесь четвероногих намекает решетка-ограничитель в районе заднего ряда сидений. Возможно, для кого-то это не принципиальное замечание, но люди с аллергией задумаются и поморщат нос.

Пробег — 127 353 км. Правда, подборщик щурит глаз, не веря в его правдивость.

— Один из косвенных признаков — состояние ремня безопасности и затертый руль. Но пробег смотан хорошо, по всем блокам цифра такая, как на табло. А вот запрос в европейские базы подтверждает: при продаже на аукционе одометр показывал 252 679 км!

Заднее правое крыло плотно зашпаклевано: толщиномер отображает значение до 1 000 микрон. Дверь — вся в окрасе. Интересуемся у продавца, что ему известно о прошлом машины.

— Я вижу то же самое, что и вы, — больше ничего не знаю. Автомобиль предложили знакомые, которые занимаются пригоном. Взял жене, но та сказала: авто слишком большое!

Машина все еще на «транзитах», и есть ощущение, что ставить ее на учет и оставлять в семье никто и не собирался. А что покажет компьютерная диагностика?

— Никаких критических ошибок компьютер не выдает, но нужно понимать, что они все удалены, — резюмирует подборщик. — Двигатель работает ровно, однако он уже мокрый: его нужно перепаковывать. Это распространенная проблема данного мотора. В целом автомобиль можно рекомендовать к приобретению, если покупателя не смущают повреждения, полученные авто в прошлом, ну и скрученный пробег.

Audi A6 C7 за $27 900: зачем скрывать реальный VIN-код в объявлении?

Рестайлинговую Audi A6 C7 продают за $27 900. Как и полагается, она «только из Германии» и все еще на европейских номерах.

Приезжаем смотреть ее в автомобильное ателье: владелец решил перешить салон и сделать сиденья кожаными. Видимо, чтобы продать еще дороже. «Кузов весь в родном окрасе», но нам так и не суждено дойти до его осмотра: начинаем с проверки техпаспорта и VIN-кода по европейским базам... И тут нас ждет сюрприз!

VIN в объявлении отличается от того, что размещен на кузове автомобиля. Дай бог, чтобы цифры и вовсе не оказались перебиты! Зачем выставлять автомобиль на продажу под другим идентификационным номером? Вразумительный ответ владелец так и не дал. Попробовал удивиться замечанию, но быстро стало понятно: актерским мастерством он не обладает.

А вот и второй нюанс: пробег в объявлении — 102 000 км, а на одометре — 203 000 км! Справедливости ради отметим, что показатели не скручены. Но мы-то приехали за машиной, описанной на сайте: с честным километражем, в идеальном состоянии... В общем, маленькая ложь рождает большое недоверие, а потому в дальнейшем осмотре нет нужды.

Renault Talisman за $24 500: авто в залоге — так есть ли смысл его смотреть?

Еще одно разочарование дня — пятилетний Renault Talisman в универсале. Автоматическая коробка передач, 1,6-литровый дизель — эта модель в сегменте до $25 000 точно занимает лидирующие позиции среди машин, которые активно забирают в Россию.

Однако стоит начать с главного но: автомобиль в залоге! Тем не менее владелец уверяет, что за пару дней вытащит авто из кредитной кабалы. Причина продажи — необходимость вложить деньги в расширяющийся бизнес. Подборщику не понадобилось много времени, что вынести вердикт: кузов требует вложений.

— Крышка багажника разбита в результате мелкого ДТП, поврежден бампер — он требует ремонта. Вся правая сторона машины крашена. Две двери, скорее всего, менялись: видны следы снятия, а толщиномер показывает 90 микрон. Литые диски в следах от «встреч» с бордюром, разбито лобовое стекло.

На одометре — 217 000 км, которые отразились на многих элементах салона. Руль протерт, сиденья с трещинами, выглядят неаккуратно.

Владелец честно признается: покупал машину когда-то за $17 000. Сейчас она выставлена на продажу за $24 500! Но хозяин готов уступить $1 500. Однако приговор подборщика суров: в таком состоянии и за такие деньги смотреть авто нет смысла.

Volvo XC60 за $33 450: машина, за которую не стыдно!

Возвращаемся к проходным кроссоверам. Этот Volvo XC60 оснащен двухлитровым дизельным мотором и механической коробкой передач. Последнее обстоятельство может быть минусом для потенциального клиента из России. Впрочем, свой покупатель найдется на все — главное, чтобы это «все» было в хорошем состоянии.

Автомобиль из Бельгии, он еще на транзитных номерах. Имеем дело с перекупом? Владелица это отрицает, мол, авто приобреталось в семью, но сильного восторга не вызвало, поэтому решили продать. Тем более есть вторая машина.

Багажник бережно застелен полотенцем, к состоянию салона не придраться. То ли иномарку тщательно готовили к продаже, то ли женские руки действительно творят чудеса.

Пробег в 182 тысячи километров даже больше, чем показывал одометр у Peugeot 5008. Но обращаем внимание: состояние ремня и руля значительно лучше! А все потому, что километраж не скручен. Подборщик ловко орудует толщиномером, изучая все кузовные элементы. Так и есть: кузов в родной краске! Да, пара некритичных вмятин и царапин по бамперу и заднему правому крылу имеется. Но на фоне всего остального это мелочи.

— Из минусов: задние тормозные колодки — под замену, как и резину. На таких покрышках зимой нельзя ездить ни в коем случае! Компьютерная диагностика указала лишь на то, что когда-то разряжался аккумулятор. Тем не менее авто к покупке рекомендую: двигатель работает хорошо, запотеваний не наблюдается, активных ошибок нет. Кузов в родной краске, по технической части машина беспроблемная.

После небольшого торга тысяча «условных» с легкой руки владелицы была сброшена. Хотя клиенту с деньгами наверняка уступят и больше.

Наш рейд по проходной в России «вторичке» закончился позитивно, но все же и разочарований, как всегда, хватило. Многие продавцы ну очень надеются на самостоятельных клиентов, которые решат не тратить деньги на подборщика.

— Какие марки остаются самыми популярными среди россиян? BMW, Audi, Mercedes-Benz. Если говорить о премиуме за $50 000 и выше, то покупатели хотят машину с пробегом до 50 000 км. Россиянам крайне важны показатели одометра! Ценовой сегмент $20 000—30 000 — это Volkswagen Passat, Renault Grand Scenic, Peugeot 3008, Nissan Qashqai, Opel Grandland X в хороших комплектациях с километражем до 150 000. Предпочтение наши соседи отдают полному приводу. Редкие клиенты просили меня осмотреть машину старше пяти лет — и то речь в основном шла о перекупах.

— На нашем рынке много «американцев» с минимальным пробегом, восстановленных после ДТП, или «утопленников». Клиенты заказывают их осмотр, я готовлю отчет, куда прикрепляю фото машины до восстановления и данные о пробеге. То же касается и экземпляров с европейских аукционов: я запрашиваю всевозможную информацию. Многие удивляются: неужели автомобиль был в таком ужасном состоянии до приезда в Беларусь? Но важно понимать: подавляющее большинство авто из Штатов, особенно по низкой и средней цене рынка, — это «битки». Причем есть «спецы», которые оказывают услугу по стиранию из интернета всей информации о машине.

— Белорусскую «вторичку» за лето россияне неплохо прошерстили, — резюмирует подборщик. — В своей практике неоднократно сталкивался со следующим: покупатели из России иногда сбрасывают продавцам задаток за машину, даже ни разу не взглянув на нее! Ну а перегонщикам это выгодно: авто не нужно ставить на учет, чтобы продать белорусу. Если что-то достойное по пробегу и возрасту появляется, то сразу с ценой по верху рынка. Сегодня это не «хотелки» продавца, а скорее правило.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».