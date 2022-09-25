Матеуш Моравецкий: Русский медведь получил тяжелый удар 1 25.09.2022, 11:44

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Режим в Кремле слабеет с каждым днем.

«Российский медведь ранен», и это может привести к новому витку эскалации его агрессии против Украины. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередном выпуске своего подкаста.

Моравецкий считает, что «русский медведь» получил тяжелый удар, он «теряет кровь и дыхание», но пока у него остается достаточно сил для нового витка эскалации.

«Обращение Путина с объявлением о мобилизации призвано было напугать, но на деле показало не силу России, а глубину кризиса, в который она себя загнала», – сказал премьер.

Он отметил, что с самого начала вторжения мир увидел позор российской армии, ее ветхую технику уровня прошлого века, брошенные в полях танки, солдат, которые после сдачи в плен утверждали, что «шли не на войну, а на учения».

После того, как ВСУ начали освобождать оккупированные города, Путин оказался «прижат к стенке», считает Моравецкий.

«Еще яснее это показала реакция в России на объявленную мобилизацию. Российский интернет захлестнула волна запросов о том, как избежать отправки в армию и как уехать из России», – отметил он.

По его мнению, «здание российской пропаганды уже рушится», Путин это знает и поэтому не видит для себя иного выхода, кроме как наращивать эскалацию.

«Это не отменяет того, что его режим слабеет с каждым днем», – сказал Моравецкий.

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