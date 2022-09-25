Инфляция в Беларуси разогналась до рекордных показателей 25.09.2022, 12:06

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Стало известно, что подорожало больше всего.

За восемь месяцев инфляция в Беларуси, по официальным данным, разогналась почти до 14%. К примеру, цены на моторное масло и автозапчасти за это время выросли больше чем на 60%. В лидерах по подорожанию держатся также сахар, спички, пищевая сода. При этом есть несколько позиций, которые с начала года подешевели (помимо сезонного снижения цен на овощи), пишет zerkalo.io?

В августе сезонно упали цены на некоторые овощи, в целом — на 41,6%. Но подешевели не все позиции. К примеру, репчатый лук по-прежнему держится в лидерах по росту цен, в августе он был дороже 48,2%, чем в декабре прошлого года.

Фрукты при этом за восемь месяцев подорожали на 8,4%. Среди подешевевших позиций — виноград (цены упали на 11,5%).

На что упали цены или не изменились

В августе снизилась стоимость услуг страхования — на 6,5%. Это произошло во многом из-за снижения цен на автострахование легковых машин — на 10,8% к декабрю прошлого года. Для сравнения: медуслуги за этот период подорожали на 7,2%, а ветеринарные — на 14,2%.

Мужские дубленки и кожаные куртки на меху подешевели на 3,5%, костюмы и сарафаны для девочек — на 1,4%, мужская меховая шапка — на 1,2%, шерстяные и полушерстяные ткани и пряжа — на 0,6%, женские летние кожаные туфли — на 0,2%.

По данным Белстата, не изменились за восемь месяцев цены на горячее водоснабжение, отопление, билеты в цирк, а также на страховки строений физлиц.

Напомним, в этом году с 1 июня в Беларуси выросли льготные тарифы на отопление и подогрев воды и некоторые тарифы на электроэнергию. А 5 июня правительство сообщило, что возвращает их на майский уровень. «Снижение финансовых расходов населения по оплате данных коммунальных услуг до конца года составит около 17 млн рублей», — уточняли в Совмине. А 30 июня появилось постановление правительства, которым «открутили» тарифы.

Что больше всего подорожало

Заметнее всего с декабря выросли цены на моторное масло (на 63,3%), автозапчасти (62,8%), сахар-песок (49,8%), легковые автомобили (почти 47%), шампунь (+45,7%), моющие средства по уходу за авто (45,1%). Среди лидеров по подорожанию также оказались пищевая сода — рост цен на 44,8%, дезодорант (почти 43%), спички (42%).

Напомним, в августе годовая инфляция в Беларуси составила 17,9% (сравнение к аналогичному месяцу прошлого года). При этом чиновники на этот год прогнозировали рост цен на уровне 6% (декабрь к декабрю).

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