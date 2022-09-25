Стало известно, что белорусы покупают по ночам 4 25.09.2022, 12:26

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Женщины делают это чаще мужчин.

Заказы в интернет-магазины поступают круглосуточно - и в три часа дня, и в три ночи. Журналисты smartpress.by составили ТОП-5 покупок «полуночников» в августе.

На пятом месте в Минске в этом своеобразном рейтинге – туалетная бумага! А если точнее – Zewa Deluxe без аромата. В принципе, картина ясна: кто-то встал среди ночи по вполне естественным потребностям, обнаружил нехватку туалетной бумаги и сразу же заказал. Но ведь доставка будет только утром!

А вот за пределами МКАД туалетная бумага не вошла в топ-5 самых популярных ночных покупок. На пятом месте там - закаточная машинка YustFix Автомат! Ничего странного – а когда еще закатки делать, как не ночью?

Сушилка для белья «Ника» именно серебристого цвета занимает четвертое место в столичном топе. Не знаем, откуда такая популярность сушилок ночью, но цвет одобряем.

А вот в областных центрах на четвертом месте - тоник для лица Bielenda Skin Clinic Professional! То есть, пока минчане стирают, девушки из регионов прихорашиваются.

Минскую тройку лидеров открывают таблетки для посудомоечных машин Finish PowerBall. И вновь стандартный бытовой товар, который, тем не менее, пользуется большой популярностью именно ночью. А когда еще мыть посуду?

Зато регионы поставили нас в тупик. На третьем месте – офисная бумага формата А4! Почему ее так активно заказывают после полуночи, можно только гадать. Писали письма и закончилась бумага? Детям в школу? Накрывать банки с закатками?

А вот лидеры в топе одинаковы. На втором месте и в столице, и в регионах – подгузники! Необходимость их в любое время дня и ночи очевидна. И предугадать расход практически невозможно. А вот то, что они заканчиваются в самый неподходящий момент, известно любому родителю.

Самое неожиданное в нашем ТОП-5 – это первое место. И в Минске, и в регионах лидером стал один и тот же товар. Никогда не догадаетесь - с серьезным отрывом лидирует несмываемый спрей для волос Ollin Professional Perfect Hair! Нет, его не раздавали бесплатно. Что должно было произойти в час ночи, чтобы девушки Беларуси так активно начали скупать спрей для волос? У нас один вариант ответа - работает “волшебная сила” соцсетей: в Instagram и Tik Tok этот товар считается трендом сезона.

Кстати, женщины покупают по ночам чаще: они совершили 55,4% покупок. Мужчины, соответственно, 44,6%.

Наиболее активно в ночное время белорусы покупают с полуночи до часу ночи и в 6 утра. А реже всего – в 4 часа. Средний чек – на 10% ниже, чем днем. Неудивительно, глядя на топ-5 покупок.

«Если говорить о ночных заказах, то речь идет, в первую очередь, о спонтанных покупках. То есть покупатель вдруг обнаружил, что ему чего-то не хватает и немедленно сделал заказ. А во вторую - это «забытые» обязательные покупки. Человек ложится спать, мысленно подводит итоги дня и внезапно вспоминает, что забыл купить, например, подгузники для малыша. Берет смартфон и немедленно делает заказ», - объясняют эксперты 21vek.by.

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