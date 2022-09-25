«Котел» под Лиманом: ВСУ освободили ряд сел к северу от города 7 25.09.2022, 12:30

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(Обновлено) Российские войска окружают с двух направлений.

25 сентября, в воскресенье, стало известно, что в ходе контрнаступления Вооруженные Силы Украины отвоевали населенные пункты Рубцы и Лозовое к северу от Лимана на Донетчине.

Об этом свидетельствуют карты боевых действий от War Mapper.

Украинские подразделения продолжили наступательное действие севернее Лимана, что в Донецкой области, и вернули полный контроль над Рубцами и Лозовым, а также вошли в Новоселовку.

На сегодня известно, что украинские военные ведут бои с российскими оккупантами вокруг Карповки, Редкодуба и Нового в Донецкой области.

На карте боевых действий обозначены синими стрелками контратаки ВСУ, желтая зона – это территория полностью контролируемая ВСУ, розовая зона – ведутся бои, красная зона – временная оккупация российскими войсками.

Также военные аналитики и картографы опубликовали карту боевых действий, отражающую ситуацию на всей территории Украины.

Украинский военкор Богдан Мирошников также подтвердил, что плацдарм ВСУ на севере от Лимана расширяется и от российской оккупации освобождены села Лозовое, Рубцы, Крымки и Александровка.

«Лозовое (Краматорский район) под контролем ВСУ. Рубцы, Крымки, Александровка, находящиеся рядом, тоже», - написал журналист.

Он уточнил, что идет зачистка от российских оккупантов также населенного пункта Коровий Яр на данном участке.

«Наши передовые подразделения на этом участке продвинулись еще дальше, поэтому ожидайте новостей», - написал Мирошников.

Он подчеркнул, что ВСУ взяли хороший темп и достаточно быстро продвигаются от реки Оскол к Лиману. Остановить контрнаступление и стабилизировать фронт оккупантам не удалось.

«В недалеком будущем возникнет опасность для орков в городе Сватово, что продвинет фронт намного дальше. В таких услових взятие Лимана и прорык Кременной будут означать, что Северодонецк, Лисичанск и Рубежное также через некоторое время вернутся домой. Орки более трех месяцев брали их с большими потерями», - рассказал Мирошников.

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