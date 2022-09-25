Путин зажат в угол 3 25.09.2022, 12:35

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Глава Кремля понимает, что его режим вот-вот посыплется.

Дипломат и министр иностранных дел Украины 2014−2019 годов Павел Климкин в интервью «Радио НВ» заявил, что то, что российский диктатор Владимир Путин оказался загнанным в угол, увеличивает риск применения им ядерного оружия.

«Да», — ответил Климкин «Радио НВ» на соответствующий вопрос.

Он подтвердил, что применение ядерного оружия могло бы стать для Путина последним аргументом.

«Я серьезно отношусь к угрозам Путина, считаю применение маловероятным, но тем не менее не считаю, что он его не применит. Я знаю, что наши союзники тоже внимательно на это смотрят и они прекрасно понимают, что в голове у Путина каша из великодержавия, реваншизма, истории, которую он сам себе придумал, понимание, что режим посыплется, если он будет действовать дальше», — сказал дипломат.

Климкин добавил, что надеется, что люди вокруг российского диктатора понимают, что загнанный в угол он может применить что угодно и что им придется вместе с ним за это отвечать.

«И я знаю, что там уже начинают разные люди думать, а что делать, потому что это дорога в никуда, это дорога в ад для сегодняшней России», — сказал бывший министр.

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