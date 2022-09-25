«Медуза»: Мужчинам запретят выезжать из России с 28 сентября 1 25.09.2022, 12:58

Это произойдет сразу после завершения «референдумов» на оккупированных территориях Украины.

Власти России собираются закрыть границы для мужчин мобилизационного возраста, сообщил «Медузе» источник, близкий к администрации президента (АП) РФ. По его словам, наиболее вероятная дата введения запрета — 28 сентября.

Второй источник, тоже близкий к АП, говорит, что это произойдет «после референдумов», которые проводят в самопровозглашенных «ДНР», «ЛНР» и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины. Они завершатся вечером 27 сентября.

Собеседник отметил, что будет подобие «выездных виз»: для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

Ранее «Медуза» писала, что границы для мужчин до окончания «референдумов» 27 сентября будут открыты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».