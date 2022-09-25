В Тихом океане появился новый остров 25.09.2022, 13:03

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Он расположен между Новой Зеландией и Тонгой.

По данным NASA Earth Observatory, в юго-западной части Тихого океана появился новый остров. Он расположен между Новой Зеландией и Тонгой. Пока что он еще крохотный, но продолжает расти, извергая лаву, пар и пепел на высоту около трех километров.

Остров появился в результате извержения вулкана Хоум, которое началось в середине сентября. За шесть дней диаметр острова достиг 170 метров, за одиннадцать превысил 200 метров.

Место, где возник остров, отличается самой высокой активностью подводных вулканов в мире. Вулканические острова часто недолговечны и смываются за пару недель, но есть и исключения. Некоторые из них могут просуществовать несколько десятилетий и даже обзавестись собственной экосистемой.

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