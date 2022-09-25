С воином полка Калиновского в бою произошло настоящее чудо 2 25.09.2022, 13:17

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Автомат спас жизнь бойца.

28 июля, когда штурмовая группа батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского атаковала вражескую позицию, «калиновцы» потеряли побратима. Еще одного бойца тогда спасло настоящее чудо. В результате полученного пулевого ранения он фактически лишился пальца руки. Следующая пуля могла оборвать жизнь. Солдата в прямом смысле спас его автомат, сообщает пресс-служба полка Калиновского.

Личное оружие, которое в тот момент находилось на уровне головы бойца, приняло на себя вражескую пулю.

С раненой рукой, кажется, все будет хорошо: благодаря военным хирургам палец уже на месте, реабилитация идет успешно.

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