С воином полка Калиновского в бою произошло настоящее чудо

С воином полка Калиновского в бою произошло настоящее чудо2
- 25.09.2022, 13:17
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Автомат спас жизнь бойца.
28 июля, когда штурмовая группа батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского атаковала вражескую позицию, «калиновцы» потеряли побратима. Еще одного бойца тогда спасло настоящее чудо. В результате полученного пулевого ранения он фактически лишился пальца руки. Следующая пуля могла оборвать жизнь. Солдата в прямом смысле спас его автомат, сообщает пресс-служба полка Калиновского.
Личное оружие, которое в тот момент находилось на уровне головы бойца, приняло на себя вражескую пулю.
С раненой рукой, кажется, все будет хорошо: благодаря военным хирургам палец уже на месте, реабилитация идет успешно.