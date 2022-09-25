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С воином полка Калиновского в бою произошло настоящее чудо

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  • 25.09.2022, 13:17
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С воином полка Калиновского в бою произошло настоящее чудо

Автомат спас жизнь бойца.

28 июля, когда штурмовая группа батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского атаковала вражескую позицию, «калиновцы» потеряли побратима. Еще одного бойца тогда спасло настоящее чудо. В результате полученного пулевого ранения он фактически лишился пальца руки. Следующая пуля могла оборвать жизнь. Солдата в прямом смысле спас его автомат, сообщает пресс-служба полка Калиновского.

Личное оружие, которое в тот момент находилось на уровне головы бойца, приняло на себя вражескую пулю.

С раненой рукой, кажется, все будет хорошо: благодаря военным хирургам палец уже на месте, реабилитация идет успешно.

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