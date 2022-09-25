В Бердянске и Мелитополе почти одновременно прогремели мощные взрывы 1 25.09.2022, 13:16

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Подорван автомобиль возле здания оккупационной «администрации».

В воскресенье, 25 сентября, в Бердянске и Мелитополе почти одновременно раздались взрывы.

Об этом сообщает «Бердянск Сейчас».

«В Бердянске и Мелитополе почти одновременно раздались взрывы. В Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города», - говорится в сообщении.

По данным «РИА Мелитополь», в Бердянске взорвали автомобиль возле мэрии.

«Рашистские СМИ подтверждают взрывы возле здания исполкома и публикуют фото оцепления места взрыва. Местные утверждают, что взорвался автомобиль. Дым идет до сих пор. Все дороги перекрыты, движение транспорта вокруг здания закрыто», - добавляют в «Бердянск Сейчас».

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