В Бердянске и Мелитополе почти одновременно прогремели мощные взрывы

В Бердянске и Мелитополе почти одновременно прогремели мощные взрывы1
- 25.09.2022, 13:16
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Подорван автомобиль возле здания оккупационной «администрации».
В воскресенье, 25 сентября, в Бердянске и Мелитополе почти одновременно раздались взрывы.
Об этом сообщает «Бердянск Сейчас».
«В Бердянске и Мелитополе почти одновременно раздались взрывы. В Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города», - говорится в сообщении.
По данным «РИА Мелитополь», в Бердянске взорвали автомобиль возле мэрии.
«Рашистские СМИ подтверждают взрывы возле здания исполкома и публикуют фото оцепления места взрыва. Местные утверждают, что взорвался автомобиль. Дым идет до сих пор. Все дороги перекрыты, движение транспорта вокруг здания закрыто», - добавляют в «Бердянск Сейчас».