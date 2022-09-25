закрыть
25 сентября 2022, воскресенье, 13:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бердянске и Мелитополе почти одновременно прогремели мощные взрывы

1
  • 25.09.2022, 13:16
  • 2,882
В Бердянске и Мелитополе почти одновременно прогремели мощные взрывы

Подорван автомобиль возле здания оккупационной «администрации».

В воскресенье, 25 сентября, в Бердянске и Мелитополе почти одновременно раздались взрывы.

Об этом сообщает «Бердянск Сейчас».

«В Бердянске и Мелитополе почти одновременно раздались взрывы. В Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города», - говорится в сообщении.

По данным «РИА Мелитополь», в Бердянске взорвали автомобиль возле мэрии.

«Рашистские СМИ подтверждают взрывы возле здания исполкома и публикуют фото оцепления места взрыва. Местные утверждают, что взорвался автомобиль. Дым идет до сих пор. Все дороги перекрыты, движение транспорта вокруг здания закрыто», - добавляют в «Бердянск Сейчас».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко