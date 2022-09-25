В Мордовии подожгли военкомат, бросив в окно два «коктейля Молотова» 25.09.2022, 13:45

С началом «частичной мобилизации» поджоги участились.

В городе Рузаевка в Мордовии (РФ) загорелся военкомат после того, как в окно здания бросили два «коктейля Молотова». Об этом сообщает издание «7х7» со ссылкой на сам военкомат.

«25 сентября в четыре часа утра в окно военкомата города Рузаевка бросили две бутылки с «коктейлем Молотова». Загорелся один из кабинетов, но пожар потушили», — рассказало издание.

Также в воскресенье стало известно, что здание администрации под Гатчиной в Ленинградской области загорелось в результате попадания бутылок с «коктейлем Молотова». Площадь пожара составила 50 квадратных метров, пострадавших нет.

После начала войны сообщалось как минимум о двух десятках случаев поджогов военкоматов и госзданий в разных концах России. С началом «частичной мобилизации» поджоги участились.

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