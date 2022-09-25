Бунт против мобилизации: в Дагестане протестующие снова перекрыли федеральную трассу 6 25.09.2022, 14:15

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Жители села решили отбить своих сыновей, братьев и мужей.

25 сентября жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала.

Телеграм-канал «Спросите у Расула» сообщил, что жители протестуют против мобилизации.

По данным Телеграм-канала «Тут Дагестан», из села по мобилизации призвали 110 человек, и протестующие вышли на акцию, чтобы защитить своих сыновей, братьев и мужей.

Судя по кадрам очевидцев, полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих.

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