Бунт против мобилизации: в Дагестане протестующие снова перекрыли федеральную трассу

Бунт против мобилизации: в Дагестане протестующие снова перекрыли федеральную трассу6
- 25.09.2022, 14:15
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Жители села решили отбить своих сыновей, братьев и мужей.
25 сентября жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала.
Телеграм-канал «Спросите у Расула» сообщил, что жители протестуют против мобилизации.
По данным Телеграм-канала «Тут Дагестан», из села по мобилизации призвали 110 человек, и протестующие вышли на акцию, чтобы защитить своих сыновей, братьев и мужей.
Судя по кадрам очевидцев, полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих.