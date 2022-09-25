Ученые разгадали величайшую тайну Древнего Египта: найдена потерянная мумия Нефертити 25.09.2022, 14:23

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Проведены раскопки в Луксорской Долине царей.

Выдающийся египтолог смело заявил, что разгадал одну из величайших загадок археологии: местонахождение мумифицированных останков царицы Нефертити. Об этом пишет Art News.

Захи Хавасс, предыдущий государственный министр по делам древностей в Египте, является частью возглавляемой Египтом группы, которая провела громкие раскопки в Луксорской Долине царей, которые якобы обнаружили амулеты, когда-то принадлежавшие Тутанхамона. В декабре прошлого года команда объявила, что они также раскопали несколько безымянных мумий, одна из которых, по мнению Хавасса, является знаменитым правителем.

«У нас уже есть ДНК мумий 18-й династии, от Эхнатона до Аменхотепа II или III, и есть две безымянные мумии, помеченные KV21a и b», — сказал он. «В октябре мы сможем объявить об обнаружении мумии Анхесенамун, жены Тутанхамона, и ее матери Нефертити».

«Также в гробнице КВ35 находится мумия 10-летнего мальчика», — сказал он. «Если этот ребенок — брат Тутанхамона и сын Эхнатона, проблема, поставленная Нефертити, будет решена».

Нефернефруатон Нефертити правила вместе со своим мужем, фараоном Аменхотепом IV, около 3300 лет назад в период изобилия и огромных социальных потрясений. Аменхотеп IV обратил страну от политеизма к монотеистическому культу, посвященному солнечному диску Атону. Он изменил свое имя на Эхнатон, что означает «полезный для Атона», и перенес столицу из Фив в наспех построенный город под названием Ахетатон, что означает «горизонт бога Атона». После его смерти традиционная культура Египта была восстановлена, и большинство памятников Эхнатону были испорчены или разрушены. Он был исключен из списков правителей королевства, а подробности его захоронения и захоронения Нефертити были скрыты.

«Я все еще ищу две вещи: могилу Нефертити и ее тело», — сказал Хавасс. «Я действительно верю, что Нефертити правила Египтом три года после смерти Эхнатона под именем Сменхкара».

Предполагаемое открытие Хавассом Нефертити является четвертым за семь лет . Совсем недавно археолог Николас Ривз предположил, что египетская королева пряталась в потайной комнате в большой гробнице царя Тутанхамона, которая была обнаружена в 1922 году. Более спорная теория, впервые обнародованная в 2003 году, утверждала, что она была одной из трех безымянных мумий. найден в гробнице фараона Аменхотепа II. Обе теории были отвергнуты Министерством культуры Египта.

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