Кто такой Путин? Вассал Китая 1 25.09.2022, 15:02

4,816

Пекин не будет рисковать отношениями с США ради политика такого мелкого «калибра».

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015—2019 годах Валерий Чалый в интервью журналистке Елене Трибушной назвал российского диктатора Владимира Путина вассалом Китая.

Чалый отметил в интервью, что теоретически китайское оружие может попасть в Россию из Северной Кореи, в то время как информация о поставках оружия в РФ из самой КНДР — «это было смешно».

«Но это ведь не только Путин встречается с Си Цзиньпином — с ним и американцы встречаются, готовится встреча Джозефа Байдена с ним, гораздо более важная для переизбрания Си Цзиньпина на третий срок, чем встреча с Путиным. Путин, кто такой? Вассал Китая. А Джозеф Байден — это противник и партнер, так что это совершенно разный калибр», — объяснил дипломат.

По его словам, Китай не будет поставлять оружие России, поскольку понимает, что если США ограничат торговлю с Китаем на 30%, это приведет к коллапсу.

«Я думаю, они зондировали почву, изучали позицию Китая сейчас, насколько они могут выторговать свои результаты на этом этапе и насколько Китай может «не замечать» их дальнейших действий. Мне кажется, такие эмоции — это свидетельство того, что они с Китаем не договорились. Я воспринимаю эти путинские заявления как обиду на всех. Скорее, уже даже обиды не на Штаты, не на Францию или Германию, а обиду на Китай и Индию», — прокомментировал Чалый переговоры Путина с Си Цзиньпином и недавний визит секретаря российского совбеза Николая Патрушева в Пекин.

Дипломат предположил, что Патрушев пытался договориться о выходе из войны.

23 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Ван И на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что Китай ожидают последствия, если он поддержит войну России против Украины.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».