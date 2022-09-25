В России пьяные резервисты едва держатся на ногах и устраивают массовые драки

В России пьяные резервисты едва держатся на ногах и устраивают массовые драки7
- 25.09.2022, 15:12
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Подборка видео из пунктов мобилизации.
22 сентября в сети начали появляться первые видео с теми, кого в России мобилизовали для войны в Украине. Часто будущие солдаты едва держатся на ногах и устраивают массовые драки.
«Новое время» собрало самые яркие видео с российскими мобилизованными.
21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.
По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что может свидетельствовать о проведении этнических чисток.