В России пьяные резервисты едва держатся на ногах и устраивают массовые драки 7 25.09.2022, 15:12

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Подборка видео из пунктов мобилизации.

22 сентября в сети начали появляться первые видео с теми, кого в России мобилизовали для войны в Украине. Часто будущие солдаты едва держатся на ногах и устраивают массовые драки.

«Новое время» собрало самые яркие видео с российскими мобилизованными.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что может свидетельствовать о проведении этнических чисток.

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