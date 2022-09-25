СМИ: В Херсоне ликвидировали ярого поклонника Лукашенко 6 25.09.2022, 15:21

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Коллаборант хвалил диктатора за фарс с автоматом без рожка.

Сегодня стало известно, что в оккупированном Херсоне в результате ракетного удара погибли два человека, один из них – бывший депутат Верховной Рады Украины от «Партии регионов» Алексей Журавко.

Алексей Журавко – бывший депутат Верховной рады, член Партии регионов. В 2015 году Журавко уехал в Россию, спецслужбы Украины выставили ему заочное подозрение в участии в создании террористической организации и действиях, направленных на свержение конституционного строя, сообщает «Белсат».

Экс-депутат неоднократно давал интервью государственным медиа Беларуси, выступая там апологетом режима Лукашенко. Журавко называл Лукашенко «великим человеком», хвалил его за подавление протестов 2020 году и за то, что он лично «вышел с автоматом».

Он призвал к еще более жестким репрессиям в отношении инакомыслящих в Беларуси. Например, предлагал давать по 15 лет заключения тем, кто «посягнул» на лукашенковский красно-зеленый флаг, а потом использовать их на тяжелых работах. А тех, кто критикует власть из-за границы и потом приезжает в Беларусь, он призвал сажать на 20 лет.

Также экс-депутат оправдывал российскую агрессию против Украины. В апреле 2022 года Журавко заявил, что Путин и Лукашенко «стремились принести в Украину мир» и «сделали все, чтобы погибло меньше людей».

В Херсонскую область бывший депутат вернулся весной, когда она была почти полностью захвачена российской армией, и сотрудничал с оккупационной администрацией.

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