Попытка россиян контратаковать в Харьковской области закончилась их разгромом 5 25.09.2022, 15:24

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Оккупанты потеряли танки Т-90А.

Российская армия предприняла неудачную попытку контратаки в Харьковской области, которая окончилась разгромом и брошенной бронетехникой.

В социальных сетях появились видео, снятое украинскими военными с беспилотника. На опубликованных кадрах два брошенных российских Т-90А.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Судя по опубликуем кадрам российское наступление закончилась неудачей - первый танк увяз в болоте, другой - съехал с дороги и завалился на бок, застряв в кювете.

В социальных сетях отмечают, что видео свежее - россияне попытались пойти в контрнаступление в субботу, 24 сентября.

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