Попытка россиян контратаковать в Харьковской области закончилась их разгромом

Попытка россиян контратаковать в Харьковской области закончилась их разгромом5
- 25.09.2022, 15:24
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Оккупанты потеряли танки Т-90А.
Российская армия предприняла неудачную попытку контратаки в Харьковской области, которая окончилась разгромом и брошенной бронетехникой.
В социальных сетях появились видео, снятое украинскими военными с беспилотника. На опубликованных кадрах два брошенных российских Т-90А.
Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».
Судя по опубликуем кадрам российское наступление закончилась неудачей - первый танк увяз в болоте, другой - съехал с дороги и завалился на бок, застряв в кювете.
В социальных сетях отмечают, что видео свежее - россияне попытались пойти в контрнаступление в субботу, 24 сентября.