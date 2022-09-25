«Автобус неожиданно съехал на обочину и нам сообщили, что нужно заплатить за тур» 6 25.09.2022, 15:28

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Белорусы рассказали о приключениях на отдыхе в Грузии.

Грузия — очень популярное направление для отдыха у белорусов. Часто путешествие в эту страну оставляет у человека массу отличных воспоминаний, но бывает и наоборот.

«Зеркало» поговорило с минчанами, для которых летом 2022-го грузинские поездки выдались совсем не идеальными.

«Автобус неожиданно съехал на обочину и нам сообщили, что нужно заплатить за тур»

Этот отпуск семья минчанки Валентины (имя изменено) решила провести в городе Кобулети. Они купили 16-дневный автобусный тур из Минска. Стоимость путевок для родителей и ребенка составила около 1200 долларов.

— Раньше мы уже ездили в автобусный тур. Это было путешествие по Европе, которое длилось 21 день. Там все было четко по часам, с ночевками в отелях, ужинами и нормальными туалетами, — говорит собеседница, объясняя свое решение выбрать путешествие на колесах. — Сейчас же мы хотели посмотреть Грузию. Наслышаны, что там очень красиво. По программе наша дорога на курорт должна была проходить по историческим горным местам региона, с остановками для фото.

Изначально, рассказывает Валентина, выезжать они должны были в воскресенье, 19 июня. Однако ближе к вечеру 17 июня женщине сообщили из турфирмы, что поездка смещается на сутки. В итоге Валентине, которая брала отпуск строго под тур, пришлось писать один день за свой счет.

— Когда заключали договор, в турфирме предложили: если мы хотим выбрать определенные места в автобусе, нужно заплатить. Мы согласились. Услуга стоила 10 рублей с человека. Нам дали рассадку, мы определились, где хотим сидеть во время дороги, — рассказывает собеседница. — Но на вокзале увидели другой автобус. Наши места не соответствовали заявленным. Мы сказали об этом директору фирмы, которая пришла проводить рейс, она ответила: «Вы же сидите в передней части автобуса, радуйтесь». Деньги нам никто не вернул.

В первый день поездки, продолжает собеседница, все было нормально, хотя автобус уже стал отставать от плана. Изначально туристы должны были приехать в российский Воронеж во второй половине дня, поужинать и отдыхать. На место же они прибыли ночью. В это время людей уже никто не кормил. Утром все позавтракали и поехали дальше.

— Еще на подъезде к Воронежу в автобусе стал чувствоваться запах гари. Водители ходили, что-то проверяли, но никому ничего не объясняли, — возвращается к тем событиям Валентина. — На следующий день, когда мы проехали километров сто, автобус сломался. Мы оказались среди трассы. На улице было выше +30°С. Водители начали ремонт, обещали, за два часа все сделают. Этого не случилось. Мы стали возмущаться, нас успокоили: за вами выехал транспорт из другого города. Он же должен был привезти деталь, которая у нас сломалась.

Общее время ожидания, продолжает собеседница, составило около 13 часов. Запасов воды и еды у туристов не было, поэтому ближе к вечеру они сбросились, чтобы вызвать такси и отправить кого-то в магазин закупиться, а также разузнать по поводу ближайшей гостиницы. Люди не понимали, где им в итоге придется ночевать. Параллельно они звонили руководителю турфирмы и в различные инстанции. Надеялись, что им помогут.

— Директор, когда ей поступал звонок с незнакомого номера, первый раз снимала, потом просила перезвонить через несколько минут и больше не брала, — рассказывает Валентина.

Уставшие люди стали ругаться с сопровождающей, и уже она стала набирать начальнице. По словам туристки, запасной автобус приехал за ними только к часу ночи. Он же привез и деталь, которую следовало заменить.

— Правда, как заявил водитель прибывшего транспорта, деталь эту он просто так не отдаст. За нее нужно заплатить 600 долларов и еще 400 за то, что он довезет нас до Ростова, где мы сможем дождаться свой автобус, — вспоминает происходящее собеседница. — Люди не хотели сидеть на трассе, поэтому достали деньги из своих кошельков и расплатились. Сопровождающая предупредила, что эту сумму вычтут из стоимости тура. Правда, случилось это или нет, я уже не помню.

К 6 утра, уже в Ростове, туристы смогли вернуться в свой автобус, который водителям все-таки удалось починить. На нем группа отправилась к грузинской границе.

— До Владикавказа оставалось около часа, — включается в беседу муж Валентины. — Автобус неожиданно съехал на обочину и нам сообщили, что нужно заплатить за тур. Хотя по договору мы должны были это сделать в Грузии в кассу принимающей стороны, получив при этом чек. Тем, кто отказывался платить, сказали: «Забирайте вещи и выходите». Люди возмутились, тогда сопровождающая позвонила директору турфирмы. По громкой связи та повторила, если мы не расплатимся, автобус дальше не поедет. Основная масса туристов отдала деньги и чуть ли не в ультимативной форме стала уговаривать сделать это остальных. Все закончилось тем, что не рассчиталось всего пару человек. Несмотря на это, поездка продолжилась.

Вечером на третий день, вспоминает Валентина, они должны были быть в Тбилиси, погулять по городу, поужинать и отдохнуть. В итоге до отеля туристы доехали лишь на четвертые сутки, часы показывали около 7 утра. Люди быстро позавтракали и отправились на экскурсию.

— Экскурсия была хорошая, тут вопросов нет, как и к самому отдыху в Кобулети. Еда, гостиница, отношение местных — все было отлично, — делится впечатлениями собеседница. — Наша семья, кстати, была среди тех, кто не захотела рассчитываться в автобусе. По приезду на отдых мы попросили позвать представителя турфирмы, чтобы отдать деньги за поездку. Он пришел, это был супруг директора. Чек он не выдавал, но своей рукой на договоре написал, что мы заплатили.

— Дорога назад тоже не обошлась без приключений, но мы уже настроились на то, что главное — вернуться в Минск, — вспоминает собеседница. — Рассадка снова не совпадала с теми местами, за которые мы платили. Кондиционер в салоне не работал. Люди, которые сидели на задних сидениях, случайно задели ковер на полу и увидели там дырку. А, когда начался дождь, на них капало.

В какой-то момент, продолжает Валентина, в автобусе порвался ремень ГРМ. Ремонт занял около часа. В сравнении с 13 часами, которые пришлось ждать в прошлый раз, «это было уже не страшно».

— И еще, мы нормально общались с водителями во время дороги. В личных беседах выяснилось, что у некоторых из них не было опыта вождения автобусов с туристами. Уточню, нужные категории у них открыты, но мы были первыми пассажирами, кого они везли, — не скрывает возмущения муж Валентины. — Стоит понимать, в Грузии специфическая дорога, поэтому водители должны быть опытные, как это и обещали в турагентстве, а не новички.

По словам женщины, они озвучивали турфирме свои претензии относительно дороги. Тем объясняли, что ответственности за происходящее в пути они не несут.

— Сейчас мы готовим коллективное письмо о нашей поездке в разные инстанции — в прокуратуру, госконтроль, Министерство туризма, — говорит собеседница. — Хотим, чтобы проверяющие органы обратили внимание на компании, которые возят людей в автобусные туры в Грузию, и транспорт, что при этом используют.

«Опять приехали эти фашисты»

Валерия (имя изменено) этим летом ездила в Грузию дважды. Оба раза как сопровождающая. Сначала возила детей, которые отдыхали на море, потом взрослых.

— В июле мы были с детьми в разных городах, но ключевым стал Кобулети, — вводит в курс дела девушка. — Сложности начались с дороги. Российско-грузинскую границу мы проходили 17 часов. Российские пограничники вели себя нагло. Детей не пускали в туалет и очень тщательно проверяли. У ребят 7−8 лет спрашивали, например, цвет глаз.

В Грузии дети начали один за другим болеть — температура, рвота, диарея. В остальном все было отлично — кормили великолепно, гостиница хорошая. Единственный минус — убирали там по требованию. Мальчики и девочки стеснялись об этом просить. Говорить, что у них закончилась туалетная бумага, тоже. Это прибавляло работы сопровождающим. Им самим приходилось напоминать сотрудникам о чистоте номеров.

Второй раз туристов в Грузию Валерия повезла в конце августа. Проблема с транспортом их не обошла.

— Мы должны были выезжать в 10 утра, но позвонил перевозчик, сказал, что у водителя температура 39,6°С, и они срочно ищут замену, — вспоминает девушка. — Как результат, из Минска мы выехали только к 17.00−17.30. Ехали мы небыстро: как только автобус набирал больше 90 км/ч, начинал дребезжать. Насколько я поняла, там поменяли какие-то диски в колесах, и они еще не притерлись. В итоге, вместо того, чтобы прибыть гостиницу, например, в 15.00, то мы приехали туда только к трем ночи. В 6 утра был запланирован выезд. Мы перенесли его на девять, но туристы все равно возмущались. И я их понимаю, люди заплатили деньги, чтобы в Ростове поужинать и отдохнуть, а этого не случилось. Зато границу мы прошли быстро. Когда приехали, перед нами не было никого.

В поездках в Грузию Валерия обратила внимание еще на один момент. По дороге, когда ехали через Россию, белорусских туристов дважды назвали фашистами.

— Первый раз такая ситуация произошла в Ростове. Мы с детьми отправились погулять по набережной. В городе нам пришлось взять такси. Когда возвращалась в отель с несколькими детьми, водитель стал приветливо расспрашивать, откуда мы. Услышав, что из Беларуси, замолчал. На прощание, после того, как я расплатилась и вышла, сказал: «Удачи, фашисты». Для меня это было дико, не понимаю, почему он так сказал, — описывает происходящее девушка. — Второй раз это случилось на заправке, когда я сопровождала взрослых. Мы пошли в туалет, а девушка перед нами повесила табличку «Не работает». Я начала ругаться. На что стоящий в очереди мужчина сказал: «Опять приехали эти фашисты». Женщины из нашей группы хотели на него наехать, но я стала просить: «Не нужно, не надо нам проблем».

Все остальные люди в России, с которыми Валерия пересекалась во время поездок, были очень доброжелательны и во всем старались помочь.

— Мы разговорились с одной из сотрудниц гостиницы в Ростове. Она рассказала, что не поддерживает происходящее в Украине. Сказала, часть ее знакомых напугана, люди боятся, что может прилететь и к ним. Кто-то задумывается о переезде, — передает ту беседу Лера. — В то же время на границе мы слышали от пограничников шуточки типа: «Ну что, белорусы, вы за нас?» Мы стояли и поддакивали, потому что все хотели попасть к морю.

Год назад летом Валерия тоже была в Грузии. Тогда они со знакомым ездили по разным городам. Неприятности, говорит, случались с ней одна за другой. Так, во время движения по серпантину на машину, которая двигалась перед ними, упало дерево. К счастью, все выжили. А еще на платной парковке у белоруски украли 1200 евро.

— Обычно рюкзак я ношу с собой, но тут была охраняемая парковка и куча людей. Как позже рассказали нам британцы, которые находились рядом, только мы отошли от машины, к ней подошел мужчина, сел в салон и достал деньги из кошелька. Оказалось, местные как-то перехватывают сигнал, когда ты закрываешь дверь. На место происшествия тогда приехало много экспертов, — рассказывает собеседница. — Этим летом, когда была в Грузии, позвонила следователю, который ведет мое дело. Хотела узнать, известно ли что-то о деньгах. Он ответил: «Как только что-то появится, я сообщу». Говорю, я оставляла вам номера местных друзей, но вы им за год так и не перезвонили. В итоге он положил трубку и больше не снимал.

И все же поездки в Грузию оставили у девушки больше приятных впечатлений.

— К белорусам в этой стране очень хорошо относятся, — говорит она. — Когда в июле стояли с детьми в очереди за фруктами, продавец, услышав откуда мы, даже сделал скидку.

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