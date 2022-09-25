ФСБ начала запрещать россиянам выезд из страны

ФСБ начала запрещать россиянам выезд из страны1
- 25.09.2022, 16:15
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Это связано с массовым бегством россиян от мобилизации.
Массовое бегство граждан РФ, напуганных мобилизацией, из-за которого пробки на границах с сопредельными государствами растянулись на километры, а число выезжающих в Финляндию подскочило на 107%, все же толкает Кремль к радикальным мерам.
Пограничная служба ФСБ России начала отказывать гражданам в выезде в Казахстан, сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.
Мужчинам, которые пытаются пересечь границу, выдают уведомление об отказе в пропуске через КПП со ссылкой на 31-ФЗ (федеральный закон «О мобилизации и мобилизационной подготовке»). Инициатором ограничения на выезд в документе называется «военный комиссариат по месту регистрации». Уведомления, опубликованные Чиковым датированы 25 и 26 сентября.
Общероссийское решение о запрете на выезд для мужчин мобилизационного возраста может быть принято после окончания сбора голосов на так называемых референдумах в оккупированных областях Украины, сообщили «Медузе» источники в администрации президента РФ.
По словам одного из источников издания, планируется ввести подобие «выездных виз»: для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.
Наиболее вероятная дата введения запрета - 28 сентября, то есть следующий день после завершения голосования в ДНР, ЛНР и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.