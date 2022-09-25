Белорус сдал на металлолом свою машину и рассказал, сколько денег выручил за нее 25.09.2022, 16:23

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Автолюбитель избавился от Kia Pride 1995 года выпуска.

Житель Гродно сдал свою машину Kia Pride 1995 года выпуска в металлом и рассказал autogrodno.by, сколько денег выручил за нее.

Весной 2022 он снял машину с учета в ГАИ. Затем разобрал, потому что машину на металлом принимают без стекол, пластика, резинок и тканевых обшивок. Нужно снимать все, кроме металла, технические жидкости сливать.

Кроме болтов и гаек, автолюбитель оставил себе печку, стартер и генератор, электрические стеклоподъемники и прочее, что еще может пригодиться.

Общий вес того, что осталось от машины, составил 900 килограммов. Металлолом посчитали по цене 0,61 рубль за 1 кг. Итого гродненец получил на руки около 530 рублей.

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