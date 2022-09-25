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Германия и ОАЭ заключили соглашение об «энергетической безопасности»

  • 25.09.2022, 16:29
Германия и ОАЭ заключили соглашение об «энергетической безопасности»

ОАЭ поставят ФРГ сжиженный газ.

Объединенные Арабские Эмираты согласовали договор об «энергетической безопасности» с Германией по поставкам сжиженного природного газа и дизельного топлива, поскольку Берлин ищет новые источники электроэнергии, чтобы заменить российские поставки.

Об этом сообщает АР.

Министр промышленности Эмиратов Султан Ахмед Аль-Джабер назвал это новым знаменательным соглашением, укрепляющим быстро растущее энергетическое партнерство между ОАЭ и Германией. Канцлер Германии Олаф Шольц также приветствовал это решение.

В рамках соглашения ОАЭ предоставят груз сжиженного природного газа для доставки в конце 2022 года. Его используют для ввода в эксплуатацию немецкого плавучего импортного терминала СПГ в Брунсбюттеле — порте Северного моря.

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