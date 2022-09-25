Белорусский медик рассказал, какие витамины и микроэлементы надо принимать всю осень и зиму 25.09.2022, 16:46

И назвал свою тройку лидеров.

Во второй половине октября, когда в Беларуси заканчиваются сезонные фрукты и овощи и становится меньше погожих дней, известный белорусский медик Дмитрий Шевцов рекомендует начать принимать витамины и микроэлементы. О своих витаминных предпочтениях он рассказал в программе «Рецепт здоровья с доктором Шевцовым» в эфире «Альфа Радио».

Первый в его рейтинге - витамин D. Он советует принимать его дополнительно хоть всю зиму.

- Это препарат, который в маленьких дозах усваивается организмом. Никогда лишний витамин D организм на себя не возьмет, поэтому перенасытить организм витамином D невозможно, - подчеркнул медик.

По его словам, витамин D помогает строительству наших клеток, потому что клетка строится из белка и жиров. А витамин D - это тот самый проводник, который помогает нерастворимым жирным кислотам, аминокислотам и жирорастворимым витаминам проникнуть в нашу клеточную мембрану. Если в организме недостаточно витамина D, то необходимых полезных веществ будут поступать в наш организм в разы меньше.

Ко всему прочему, витамин D хорошо стимулирует наш иммунитет. Как следствие – организм могут атаковать, но не проникнут в него разные инфекции.

- Это один из самых важных витаминов, который мы не должны забывать. Принимать его весь холодный период. Вреда никакого, а польза колоссальная, - подчеркнул медик.

И еще два микроэлемента, которых в Беларуси недостаточно, советует принимать доктор Шевцов. Это йод. Профилактическая доза в 100 мг будет хороша тем, у кото нет проблем со щитовидной железой. И это селен, который влияет на деятельность мозга, на работоспособность.

- В течение месяца пропить комплекс витаминов, микроэлементов и этого будет достаточно, чтобы защитить себя на протяжении всей зимы, - вот совет от доктора Шевцова.

Еще один витаминный «поход» на организм он предлагает предпринять уже в начале марта, чтобы помочь организму проснуться после зимней спячки.

Кстати, Дмитрий Шевцов хорошо отозвался о витаминных комплексах белорусского производства. По его словам, по эффективности они ни в чем не уступают европейским аналогам, но стоят в разы дешевле. Шевцов признался, что сам на протяжении многих лет принимает белорусские витамины и микроэлементы.

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