Президент Украины назван самым влиятельным евреем мира
- 25.09.2022, 16:55
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Рейтинг израильской газетой The Jerusalem Post.
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг 50 самых влиятельных евреев в мире, опубликованный ежедневной израильской газетой The Jerusalem Post.
Второе после Зеленского место в рейтинге занял действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид, третье – глава правительства Франции Элизабет Борн.
В первую десятку входят также посол США в Израиле Томас Найдс, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, госсекретарь США Энтони Блинкен, представители крупного бизнеса Дана Уолден, Рональд Лаудер и Адена Хефетс, а также судья Ривка Фридман-Фельдман.
«Многие люди влияют на мир, в котором мы живем, и влияют на нашу повседневную жизнь. В этом году мы стремились создать список, демонстрирующий разнообразие еврейской нации, выделяя людей из всех слоев общества – правительства, искусства, медицины, литературы и науки», – говорится в редакционном описании рейтинга.
Приложение газеты с рейтингом вышло с фотографией президента Украины на обложке.
היהודי המשפיע בעולם לפי המגזין השנתי שלנו ב @Jerusalem_Post הוא נשיא אוקראינה זלנסקי.— Zvika Klein צביקה קליין (@ZvikaKlein) September 25, 2022
מי עוד ברשימה? חפשו את המגזין או באונליין.
שנה טובה!@ZelenskyyUa pic.twitter.com/LIDYdrGSID