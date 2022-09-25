Блогер Милана Хаметова написала странный пост после столпотворения в Минске 17 25.09.2022, 17:26

9,700

В результате инцидента пять детей обратились за медпомощью.

12-летняя блогерша Милана Хаметова написала в соцсетях радостный пост: «Мы собрали 10 тысяч человек в Минске. С анонсом встречи за один день. Мы это сделали».

Что именно они (вероятно, имеется ввиду команда которая стоит за раскруткой девочки) сделали, стало известно после того, как в минском ТРЦ «Дана Молл» столпились тысячи детей. Более 15 человек застряли в лифте, пришлось вызывать скорые, медикам оказывать помощь.

А чтобы не произошло трагедии в этом столпотворении, прибыли несколько нарядов милиции, которые разводили потоки людей. Понадобилась помощь милиции и в метро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».