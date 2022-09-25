Четверо белорусов попались на краже из немецкого магазина пачки кофе за 300 евро 16 25.09.2022, 17:49

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Заметив кражу, продавцы дискаунтера заблокировали двери.

Четверо парней из Беларуси в возрасте от 22 до 26 лет замыслили, возможно, самую грандиозную операцию в своей жизни, но прокололись в дискаунтере на Берлинерштрассе маленького городка Луккау, информирует полиция земли Брандербург.

Им не удалась кража пачки кофе стоимостью 300 евро. Что это за кофе такой, не сообщается.

Когда бдительные продавцы заметили кражу, двери были заблокированы. А затем белорусами занялась местная полиция.

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