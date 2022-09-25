закрыть
25 сентября 2022, воскресенье, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Четверо белорусов попались на краже из немецкого магазина пачки кофе за 300 евро

16
  • 25.09.2022, 17:49
  • 8,040
Четверо белорусов попались на краже из немецкого магазина пачки кофе за 300 евро

Заметив кражу, продавцы дискаунтера заблокировали двери.

Четверо парней из Беларуси в возрасте от 22 до 26 лет замыслили, возможно, самую грандиозную операцию в своей жизни, но прокололись в дискаунтере на Берлинерштрассе маленького городка Луккау, информирует полиция земли Брандербург.

Им не удалась кража пачки кофе стоимостью 300 евро. Что это за кофе такой, не сообщается.

Когда бдительные продавцы заметили кражу, двери были заблокированы. А затем белорусами занялась местная полиция.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко