Трасс: Британия должна продолжать помогать Украине и не слушать угрозы Путина 4 25.09.2022, 18:01

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Британский премьер отреагировала на мобилизацию в РФ.

Британии и ее союзникам не стоит поддаваться на угрозы президента России Владимира Путина. Вместо этого необходимо увеличить помощь Украине и давление на Москву.

Об этом заявила премьер-министр Британии Лиз Трасс, сообщает CNN.

«Мы не должны слушать его (Путина – ред.) бряцание оружием и надуманные угрозы. Вместо этого нам нужно продолжать вводить санкции против России и продолжать поддерживать украинцев», — сказала Трасс.

Таким образом британский премьер прокомментировала объявление частичной мобилизации войск в России.

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