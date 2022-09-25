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Трасс: Британия должна продолжать помогать Украине и не слушать угрозы Путина

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  • 25.09.2022, 18:01
  • 2,708
Трасс: Британия должна продолжать помогать Украине и не слушать угрозы Путина

Британский премьер отреагировала на мобилизацию в РФ.

Британии и ее союзникам не стоит поддаваться на угрозы президента России Владимира Путина. Вместо этого необходимо увеличить помощь Украине и давление на Москву.

Об этом заявила премьер-министр Британии Лиз Трасс, сообщает CNN.

«Мы не должны слушать его (Путина – ред.) бряцание оружием и надуманные угрозы. Вместо этого нам нужно продолжать вводить санкции против России и продолжать поддерживать украинцев», — сказала Трасс.

Таким образом британский премьер прокомментировала объявление частичной мобилизации войск в России.

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