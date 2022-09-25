Макей: Никто в Беларуси не наказан за свои политические взгляды 5 25.09.2022, 18:36

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Лукашенковский глава МИД врал французским журналистам.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу France 24 заявил, что в беларусском законодательстве нет статьи за политические взгляды, а потому говорить о наличии политзаключенных неуместно.

Он заверил, что многие задержанные уже находятся на свободе.

«Но как мы можем назвать политзаключенными тех людей, кто взрывал милицейские машины, кто взрывал административные здания, кто готовил покушения на милиционеров, кто предпринимал попытки организовать террористические акты на железной дороге и т.д. Я считаю, что во Франции за эти же проступки наказание было бы очень суровым. Вы должны говорить конкретно, кто… Или вы должны четко разделять это», — заявил дипломат.

На это журналист отметил, что, по мнению правозащитных организаций, люди получили тюремные сроки за свои взгляды, а не за то, что они делали.

«Именно поэтому Европа заявляет, что не может вести диалог с Беларусью», — подчеркнул он.

«Никто в Беларуси не преследуется за политические взгляды», — заявил Макей.

В Беларуси политзаключенными признаны 1346 человек. Среди политзаключенных — десятки журналистов и правозащитников.

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