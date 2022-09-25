Спасатели предлагают продавать в Беларуси самозатухающие сигареты 11 25.09.2022, 18:58

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Чтобы снизить число пожаров.

В Беларуси из 412 человек 261 погиб при пожаре, который возник по причине курения. Для снижения количества ЧП спасатели предлагают продавать сигареты из специальной самозатухающей бумаги, однако пока с этим есть проблемы. О предложении БелТА рассказал официальный представитель МЧС Евгений Барановский.

— Я думаю, что мы должны прийти к этому, что общество должно созреть. Но если проанализировать международный опыт, то сигареты с пониженной воспламеняющей способностью уже выпускаются в США, Евросоюзе, Австралии. Это дает хорошие результаты. К примеру, в Литве, в Финляндии после введения подобных сигарет количество пожаров и гибели людей по причине курения снизилось на 40%. Мы рассматривали различные варианты, но на сегодняшний день самым эффективным является введение сигарет с низкой воспламеняющей способностью, — рассказал Евгений Барановский.

Такие сигареты нельзя назвать абсолютно пожаробезопасными: вероятность возгорания все равно существует, но риски сокращаются в разы.

— Мы предлагали на различных уровнях внедрение подобных сигарет, изучали международный опыт, информировали всех заинтересованных. Сегодня в Евразийском экономическом союзе эти вопросы регулируются техническими регламентами. Мы и туда направляем свои предложения. Но насколько нам известно, сегодня есть определенная проблема с производством подобных сигарет, — объяснил представитель МЧС.

Была у спасателей и другая идея: незагорающееся постельное белье. Но это вряд ли сработает: маргинальные личности, которые чаще всего и устраивают пьяные пожары, вряд ли будут такое покупать.

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