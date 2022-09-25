На родине Купалы реконструировали древний осенний обряд «Богач» 1 25.09.2022, 19:25

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Фоторепортаж.

На родине народного поэта Беларуси Янки Купалы в Вязынке прошла реконструкция древнего народного осеннего обряда «Богач», символизирующего празднование по случаю собранного урожая. Богач приходится на осеннее равноденствие. Праздник организовали участники студенческого этнографического общества. Девушки были в народных костюмах и исполняли обрядовые осенние песни. Под гармошку, скрипку и бубен присутствующие натанцевались всласть, пишет «Звязда».

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