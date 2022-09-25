ВСУ сбили российские штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8

ВСУ сбили российские штурмовик Су-25 и вертолет Ми-85
- 25.09.2022, 19:44
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Штурмовик атаковал украинские войска в Херсонской области.
Украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25, который атаковал украинские войска в Херсонской области, а также вертолет Ми-8, отправившийся для спасения вражеского пилота.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Около 17:00 военные подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбили вражеский штурмовик Су-25, атаковавший украинские войска в Херсонской области.
«Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, который тоже успешно уничтожен зенитчиками Одесской бригады», - отмечают военные.