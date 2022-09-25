В Дагестане вспыхнули массовые протесты против мобилизации 6 25.09.2022, 19:51

7,096

Протестуют в городах и селах.

Жители городов и сел Дагестана устроили стихийные митинги против мобилизации. В местном телеграм-канале объявили, что люди готовы «сделать майдан» и не разойдутся, пока президент РФ Владимир Путин лично не отменит мобилизацию всего Кавказа.

«Мы вышли за правое дело и Аллах нас испытывает сегодняшним днем!!! Либо через такое надо пройти, либо получить груз 200 со своим ребенком!!!» — пишут там.

Протестующие в Махачкале скандируют антивоенные лозунги и отбивают задержанных у полицейских. На место приехала Росгвардия — сотрудники окружают митингующих.

Тем временем жители села Эндирей перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала. Силовики разгоняют протестующих, стреляя в воздух.

Глава Дагестана Сергей Меликов вслед за другими губернаторами признал, что после объявления мобилизации в регионе «происходили ошибки», и на службу призывали тех, кто не отвечал заявленным критериям властей. Меликов возложил вину на самих граждан, заявив, что они «несвоевременно уведомили военкоматы о дающих отсрочку обстоятельствах».

Среди российских регионов Дагестан является лидером по количеству погибших добровольцев с начала войны в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».