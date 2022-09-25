Уничтожение российского дрона ракетой попало на видео 25.09.2022, 20:15

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Дрон был сбит возле Николаева.

В воскресенье, 25 сентября, возле Николаева украинская противовоздушная оборона сбила иранский дрон-камикадзе Shahed-136, которые в России маркируют как «Герань-2».

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Сегодня около 15:00 военнослужащими боевой обслуги зенитного ракетного полка воздушного командования «Центр» ПС ВС Украины, выполняющих боевые задания в оперативном подчинении воздушного командования «Юг» уничтожены дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев, говорится в сообщении.

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